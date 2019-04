Motorista que teve carro esmagado por caminhões terá alta

Terá alta, o motorista que foi esmagado por dois caminhões na última quinta-feira (11), o Juiz estava em um Fiat Punto quando ocorreu a colisão na BR-040, altura do km 532, no bairro Califórnia, sentido centro, a um quilômetro do Anel Rodoviário.

O motorista, que ficou esmagado, foi retirado consciente das ferragens. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII pelo Helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros, para ser mais bem avaliado.

Nas imagens, é possível ver que o carro foi parar debaixo da carroceria de um dos caminhões, mas a vítima saiu consciente e depois de dois dias no hospital, ele terá alta médica para poder voltar para casa.

