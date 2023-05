Motoristas de aplicativo paralisarão serviços na segunda-feira

Com problemas financeiros e descaso por parte das prefeituras e governo sendo pautas constantes, os motoristas de aplicativos como Uber e 99 Pop, agendaram para a próxima segunda-feira (15) uma paralisação em todo o Brasil.

Ao JD1, o presidente da Associação de Parceiros de Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motorista Autônomo de Mato Grosso do Sul (APPLIC/MS), Paulo Pinheiro, explicou que o principal ponto dessa paralisação é a taxa cobrada pelos aplicativos.

“Acredito que, não somente a reinvindicação de nós aqui de Mato Grosso do Sul, como de todo o Brasil, é com relação a essa porcentagem que é cobrada dos motoristas, que hoje em dia não faz sentido”, comentou.

Pinheiro ainda explica que as taxas não condizem com os gastos das empresas, já que elas só disponibilizam o aplicativo e as despesas saem do bolso do motorista. “Não tem como você passar 25%, as vezes até 40% do ganho para o aplicativo, dependendo do horário, da tarifa dinâmica, chega até quase 40%, isso é um absurdo, sendo que hoje a plataforma só entra com o aplicativo, o restante é tudo do motorista”, explicou.

“Desde o início brigávamos para que essa taxa fosse de 12% a 15% no máximo”, completou.

Para Fuad Salamene Neto, um dos motoristas de aplicativo que também irá deixar o aplicativo de lado nesta segunda-feira, a paralisação é essencial para garantir os direitos de quem atua nesse ramo.

“A briga por melhores taxas é excelente, os motoristas não estão animados, porque a rodagem está péssima por vários fatores, combustível nas alturas, vias em péssimas condições, valetas imensas, pouca circulação de dinheiro, falta de turismo e eventos, entre outros. E para piorar, as empresas de transportes, como Uber e 99, não estão preocupadas em melhorias para o motorista parceiro, o intuito deles é faturar e não se importam em acabar com a categoria, pois já criaram a moto como alternativa”, comentou à reportagem.

Salamente também aconselhou que o usuário já se planeje antecipadamente para a paralisação e planeje caronas com amigos e familiares, ou opte pelo transporte público na data.

