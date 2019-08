Motoristas do Urban lotam sede para recadastramento

Os motoristas registrados no Urban participam do recadastramento que vai até às 17h desta segunda-feira (19), para trabalhar e ter acesso ao novo portal do sistema que será atualizado hoje.

O gestor da empresa, Tasso Flores Soares comenta que o recadastramento presencial é exclusivo da Urban. “A lei federal, mesmo não estando em vigor, exige os antecedentes criminais do trabalhador, e a gente se adaptou as exigências, como o ano mínimo do carro que deve ser de 2010”, explica.

O que muda com o recadastramento é o filtro de motoristas que a empresa irá ter, “vamos fazer a vistoria do veículo do motorista, exigir os com antecedentes criminais e averiguar carteira, se tem as categorias A, B, E e R, que é exigido pela lei federal”, afirma Tasso.

A média de atendimentos da ação de recadastramento é de 250 trabalhadores da Urban. O gestor da empresa explica que a renovação vem sendo feita desde a última quarta-feira (14), e hoje é o último dia devido a atualização do portal.

Um motorista que não quis se identificar disse que estava na fila por mais de duas horas, e que ficou sabendo que teria a ação em cima da hora, e que podia ser online.

Tasso explica que o aviso foi dado nos grupos dos motoristas desde quarta-feira, e que já foram mais de mil recadastramentos desde então.

Motoristas que ainda desejarem fazer parte da frota do Urban podem se recadastrar posteriormente, porém já na nova plataforma.

O recadastramento é feito de forma presencial na sede da Urban, na rua João Tessitore 268, na Chácara Cachoeira em horário comercial.

