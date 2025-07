MP firma contrato de R$ 303 mil para aquisição e instalação de sistemas de climatização

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) firmou o Contrato nº 025/PGJ/2025 com a empresa LS Refrigeração Ltda, representada por Jessica do Amaral de Moraes Sandi, no valor de R$ 303.378,38 (trezentos e três mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos).

Conforme o extrato publicado no Diário Oficial do órgão, o objeto do contrato é a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, bombas para remoção de condensado, serviços de instalação e execução de tubulação, com atendimento previsto para unidades situadas na Capital e no interior do Estado.

A contratação decorre da Ata de Registro de Preços nº 01/PGJ/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90005/PGJ/2024. A vigência contratual é de 30 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026.

