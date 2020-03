MPE recomenda que prefeitura mande fechar comÃ©rcio e shopping em Dourados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O Ministério Público Estadual (MPE-MS) recomendou que a prefeita de Dourados, Délia Razuk (PTB), proíba o funcionamento do comércio em geral e shopping center, com exceção dos considerados essenciais, como farmácias e supermercados, para evitar aglomerações.

Segundo o Dourados News, assinada nessa sexta-feira (20) pelos promotores de Justiça Ricardo Rotunno, Luiz Gustavo Camacho Terçariol e Etéocles Brito Mendonça Dias Júnior, a Recomendação Conjunta nº 002/2020 Complementar deu prazo imediato, inferior a 24 horas, para adoção dessas medidas, sob pena de sanções criminais, sem prejuízo da responsabilização por ato de improbidade administrativa.

A justificativa é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que até ontem teve 12 casos confirmados em Mato Grosso do Sul, 11 deles em Campo Grande e um em Sidrolândia. No Brasil, já são mais de 200 confirmações e 11 mortes.

Para o MPE, “observou-se a ineficiência do Decreto nº 2.478, de 20 de março de 2020”, que estabeleceu normas de enfrentamento à doença, “na medida em que suas disposições não contemplam a íntegra das medidas que deveriam ser adotadas pelo executivo municipal visando evitar situações de aglomeração, tão prejudiciais a saúde coletiva nesse momento”.

Além disso, os promotores de Justiça consideraram que “a omissão municipal pode acarretar prejuízos imensuráveis a coletividade, notadamente se considerado que a medida pode fomentar o deslocamento da população de toda macrorregião para o Município de Dourados, aumentando os riscos de contágio coletivo pelo Covid-19”.

O procurador-geral do município, Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo, informou que o documento já foi recebido pela gestão municipal ontem mesmo e uma resposta será dada dentro do prazo legal, até segunda-feira (23).

“Recebi ontem mesmo [a recomendação]. A prefeita já está sabendo, o comitê está analisando, e a decisão é exclusivamente da prefeita, que vai se manifestar dentro do prazo legal. Deram 24 horas, mas não conta o final se semana, então até segunda-feira”, pontuou.

