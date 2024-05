MPF questiona adiamento do Concurso da Caixa apenas no Rio Grande do Sul

O Ministério Público Federal (MPF) questionou, nessa sexta-feira (10), o adiamento das provas do concurso da Caixa Econômica Federal apenas no Rio Grande do Sul, e solicitou informações ao banco para averiguar se a prorrogação do certame em cidades gaúchas afetará a isonomia entre os candidatos.

O concurso segue com provas previstas para o dia 26 de maio nos demais estados, mas foi suspenso no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas e enchentes que atingem o estado. O banco já havia afirmado que o adiamento da prova não afetará os candidatos.

A Caixa tem 48h para responder ao MPF e explicar por qual razão houve a suspensão do concurso apenas para RS, e diante de uma possível decisão do banco em manter a data do concurso para as demais partes do país, o MPF também solicitou informações detalhadas sobre os termos do adiamento e as condições de participação dos candidatos, para evitar que hajam prejuízos a quem realizaria a prova no RS.

