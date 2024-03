MPMS elege RomÃ£o Avila Milhan como Procurador-Geral de JustiÃ§a nesta sexta

Com um único candidato, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realiza amanhã (22), a eleição para Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2024-2026,

O Promotor de Justiça Romão Avila Milhan Junior é candidato único para o cargo. A votação acontece na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande das 9h às 17h por meio eletrônico, em canal de acesso restrito e seguro no site oficial da Instituição.

A eleição será conduzida pela Comissão Eleitoral composta pelo Procurador de Justiça Hudson Shuguer Kinashi (Presidente); pela Procuradora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira (membro), pelo Promotor de Justiça Clovis Amauri Smaniotto (membro), e pelo Promotor de Justiça Jean Carlos Piloneto (membro).

Após o encerramento da votação, a Comissão Eleitoral procederá à apuração e o resultado será divulgado ainda na sexta-feira (22).

