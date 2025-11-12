Menu
MPMS faz contrato para aquisição de computadores no valor de mais de R$ 800 mil

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial

12 novembro 2025 - 13h11Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) vai adquirir estações de trabalho (desktops) no valor de R$ 802.801,00 (oitocentos e dois mil, oitocentos e um reais).

O contrato foi firmado com a empresa Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda, representada por Jovino Pereira de Brito Junior, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2025, referente ao Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços nº 90.001/2025.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do MPMS, edição nº 3.483, desta quarta-feira (12). A vigência do contrato vai de 10 de novembro de 2025 até 10 de novembro de 2026.

