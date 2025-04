MPMS gasta R$ 362 mil com diárias

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) empenhou R$ 362.057,92 em diárias para seus servidores no mês de março de 2025, conforme publicação no Diário Oficial desta quinta-feira (24).

Esses recursos públicos foram destinados para cobrir viagens de servidores a eventos como o "Escutas Regionais", o "I Encontro Estadual de Controle Externo e Segurança Pública do MPMS" e outras atividades.

Apesar de o valor gasto estar registrado oficialmente, algumas informações estão sob sigilo, baseadas conforme a Decisão nº 281/2025/PGAADM, de 28 de fevereiro de 2025. O MPMS justifica os pagamentos com base nas resoluções nº 009/2012-PGJ e nº 003/2011-PGJ, que, segundo o órgão, amparam legalmente o uso dos recursos públicos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também