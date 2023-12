Ministério Público de MS leva prêmio em 4 categorias de concorrência nacional

Sarah Chaves, com informações do CNMP

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi pódio de pelo menos quatro categorias do Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP).

Os trabalhos foram selecionados entre 45 semifinalistas, que integraram uma listagem de 586 iniciativas das unidades e ramos do Ministério Público brasileiro habilitadas a concorrer à premiação.

A abertura foi realizada pelo Conselheiro Moacyr Rey Filho, que cumprimentou a todos os presentes na 11ª Edição do Prêmio CNMP, o Conselheiro fez questão de reafirmar a excelência e inovação do Ministério Público. Lembrou que cada projeto é “o que realmente nos faz voar mais alto. Cada projeto reflete o compromisso institucional com a excelência, uma oportunidade de aprendizado e uma ponta com a colaboração”. Moacyr Rey Filho convidou a todos para a reflexão sobre a colaboração e projetos com inspiração. “Que o prêmio CNMP sirva de catalisador para que juntos continuemos a voar cada vez mais alto”.

O MPMS concorreu e venceu em quatro categorias: 1º lugar para o projeto “Portal Hórus de Apoio à Investigação”, de autoria do Promotor de Justiça Ricardo de Melo Alves, juntamente com o Promotor de Justiça Felipe Almeida Marques e com o servidor Diogo Banzer da Motta, na categoria Investigação e Inteligência.

Ainda na lista dos vencedores, o MPMS emplacou: 2° lugar na categoria 'Fiscalização de Políticas Públicas', com o projeto Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas; 2° lugar na categoria 'Sustentabilidade' com o projeto, Faces e Sustentabilidade; 3° lugar na categoria 'Transversalidade dos Direitos Fundamentais' com o projeto Meio Ambiente Acolhe: Cuidar é a nossa Natureza.



Deixe seu Comentário

Leia Também