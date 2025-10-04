MPT-MS adere à campanha "Caixa Encantada"; veja os pontos de coleta no Estado

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) participa da campanha “Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”, promovida pelo Governo do Estado em parceria com diversas instituições.

A arrecadação segue até o dia 19 de novembro e tem como objetivo proporcionar um Natal mais feliz para crianças em situação de vulnerabilidade.

A campanha aceita brinquedos novos ou usados, desde que em bom estado. Os itens podem ser entregues em pontos de coleta espalhados pelo estado. Em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, as unidades do MPT-MS são pontos de arrecadação:

Campo Grande: Rua Doutor Paulo Machado, 120 - Royal Park

Dourados: Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 2.605 - Vila Planalto

Três Lagoas: Rua Paranaíba, 1.937 - Jardim Colinos

Além dos pontos de coleta do MPT-MS, outros estão disponíveis no site oficial da campanha www.caixaencantada.ms.gov.br

Todos os brinquedos arrecadados serão distribuídos para instituições cadastradas no estado.

A campanha “Caixa Encantada” completa dez anos em 2025, e a expectativa para este ano é superar os resultados de 2024, quando mais de 74 mil brinquedos foram arrecadados, beneficiando 356 entidades em 44 municípios do estado.

