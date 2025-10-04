Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

MPT-MS adere à campanha "Caixa Encantada"; veja os pontos de coleta no Estado

A arrecadação segue até o dia 19 de novembro

04 outubro 2025 - 17h54Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) participa da campanha “Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”, promovida pelo Governo do Estado em parceria com diversas instituições.

A arrecadação segue até o dia 19 de novembro e tem como objetivo proporcionar um Natal mais feliz para crianças em situação de vulnerabilidade.

A campanha aceita brinquedos novos ou usados, desde que em bom estado. Os itens podem ser entregues em pontos de coleta espalhados pelo estado. Em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, as unidades do MPT-MS são pontos de arrecadação:

Campo Grande: Rua Doutor Paulo Machado, 120 - Royal Park

Dourados: Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 2.605 - Vila Planalto

Três Lagoas: Rua Paranaíba, 1.937 - Jardim Colinos

Além dos pontos de coleta do MPT-MS, outros estão disponíveis no site oficial da campanha www.caixaencantada.ms.gov.br

Todos os brinquedos arrecadados serão distribuídos para instituições cadastradas no estado.

A campanha “Caixa Encantada” completa dez anos em 2025, e a expectativa para este ano é superar os resultados de 2024, quando mais de 74 mil brinquedos foram arrecadados, beneficiando 356 entidades em 44 municípios do estado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa /
Política
Governo lança consulta pública para baratear CNH; veja o que pode mudar
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
Cidade
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela
Geral
"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela
Reprodução/SportTV
Geral
JD1TV: Gambá interrompe partida entre Osasco e Barueri e põe aletas para correr
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
A honraria foi proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa
Geral
Presidente do Paraguai recebe título de sul-mato-grossense em visita histórica a MS
Wesley Batista, acionista e integrante do Conselho de Administração da JBS
Geral
JBS investe no Paraguai para diversificar produção e ampliar presença global
Foto: PMA
Geral
PMA e Ibama não encontram indícios de onça na Capital, mas mantém monitoramento

Mais Lidas

Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande