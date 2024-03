MPT-MS e Prefeitura da Capital firmam parceria para promover a equidade de gÃªnero

O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) juntou-se a Campo Grande através de um termo de cooperação técnica, para implementar ações, medidas e políticas públicas com o objetivo de dá às mulheres bem-estar, e desenvolvimento na Capital.

O termo foi assinado na última segunda-feira (04). A ação faz parte das convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para cumprir a Agenda 2030, na qual o foco é a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Além do crescimento econômico sustentável e inclusivo, com trabalho decente para todos.

O documento representa um avanço no amparo das mulheres em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. Resultado de uma parceria que deseja implementar políticas públicas e medidas práticas para o enfrentamento da violência e discriminação contra a mulher.

Por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), o documento faz com que empresas que assinam termos de ajuste de conduta ou que são condenados judicialmente, recebam a solicitação para repassar recursos ao FUNDOMULHER, que serão transferidos para uma conta-corrente específica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também