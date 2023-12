MS-306 será interditada nesta quinta-feira

Quem for pegar estrada deve ficar atendo às rodovias, pois haverá interdição total da MS-306 para o lançamento de vigas na obra de uma ponte, localizada no km 62+440 metros. De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, Way-306, a operação vai das 21h de quinta-feira (28) até à 0h de sexta-feira (29).

Já a BR-163 terá um grande fluxo de veículos das 8h às 18h nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, conforme a CCR MSVia. Assim as famílias podem programar viagens em horários alternativos. Cerca de 371 mil motoristas devem utilizar a BR-163/MS durante este período.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também