MS-465 em Rio Brilhante poderá integrar plano de pavimentação do estado

Uma indicação do deputado estadual Lidio Lopes ao Governo do Estado pede a inclusão da MS-465, conhecida como Estrada do Suez, no município de Rio Brilhante no plano de obras de pavimentação. A rodovia é amplamente utilizada para o escoamento da produção agropecuária, incluindo grãos como soja e milho, cana-de-açúcar e a bovinocultura.

O pedido, com a devida prioridade para a execução, foi reforçado junto ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao Diretor da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon. "Ouvi os moradores e produtores de Rio Brilhante e sei o quanto o asfalto nessa estrada é esperado e necessário. É uma obra que vai além da infraestrutura; é sobre dar dignidade a quem vive na zona rural, garantir que a produção chegue mais rápido e barata, e, principalmente, trazer mais segurança para todos que utilizam a MS-465", afirmou o deputado Lidio Lopes.

O asfaltamento da Estrada do Suez proporcionaria a melhoria na trafegabilidade e na segurança viária, com potencial redução de acidentes e garantia de tráfego mesmo em períodos chuvosos, quando a estrada de terra se torna de difícil acesso. A pavimentação também resultará na redução de custos operacionais e logísticos para o setor produtivo, diminuindo o desgaste de veículos e o tempo de transporte.

A pavimentação da MS-465 é uma medida estratégica que se justifica por sua capacidade de integrar-se a outras rodovias estaduais e federais. Isso a torna um eixo alternativo crucial para o escoamento da safra, aliviando o tráfego em rotas já saturadas.

