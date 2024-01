MS adere ao plano Brasil Sem Fome para combate à insegurança alimentar

No Diário Oficial da União desta terça-feira (09), foi publicado um Extrato de Adesão que formaliza a participação do estado do Mato Grosso do Sul no Plano Brasil Sem Fome. O acordo foi firmado entre o governador Eduardo Riedel e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

O objetivo central do pacto é a colaboração, conforme as competências estabelecidas, para a erradicação da situação de insegurança alimentar e nutricional grave em todo o território nacional.

A vigência do acordo está estipulada em quatro anos, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

O Plano Brasil Sem Fome é uma iniciativa abrangente que engloba 80 ações e programas provenientes dos 24 ministérios integrantes da recém-recriada Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). Este ano, a Caisan propõe 100 metas distribuídas em três eixos de atuação:

1. Acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania;

2. Segurança alimentar e nutricional: enfocando desde a produção até o consumo de alimentos;

3. Mobilização para o combate à fome.

O Plano visa reunir iniciativas bem-sucedidas, implementar novas soluções e promover a mobilização nacional da sociedade civil, entes federativos e os três poderes da República. Destaca-se entre as medidas em andamento o novo Bolsa Família, considerado uma ação de sucesso dentro do contexto do plano.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também