Geral

MS ao Vivo celebra aniversário com show gratuito de Michel Teló

A programação faz parte das comemorações pelos 48 anos de criação do Estado

05 outubro 2025 - 14h41Brenda Assis

O cantor Michel Teló será a grande atração do MS ao Vivo - edição especial de aniversário de Mato Grosso do Sul, que acontece no dia 12 de outubro, a partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A entrada é gratuita.

A programação faz parte das comemorações pelos 48 anos de criação do Estado e promete reunir milhares de pessoas em uma festa que valoriza a música e a cultura sul-mato-grossense. Além de Teló, o evento contará com abertura do DJ Jackson Seballo e do grupo Lendas 67, formado por ex-integrantes do tradicional grupo Tradição.

O Lendas 67 marca um reencontro histórico da música regional. O grupo é composto por Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca, músicos que fizeram parte da trajetória de sucesso do Tradição, levando o som de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. No show, o público poderá relembrar os grandes sucessos que marcaram época.

Michel Teló sobe ao palco com o novo show “Sertanejinho do Teló”, que traz releituras de clássicos da música brasileira em ritmo sertanejo, com canções como “Convite de Casamento”, “Ana Júlia”, “Exagerado” e “Metamorfose Ambulante”. Nesta última, o artista surpreende o público tocando bateria ao vivo.

“São músicas que fazem parte da minha história, aquelas que toco em casa com a família e amigos. Agora, quero dividir isso com o público. É um show para celebrar e se divertir”, afirma Teló.

O MS ao Vivo é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), da Fundação de Cultura de MS, em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

Vanguard - Sound

