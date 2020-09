MS aumenta rigor e autuações contra queimadas já superam ano de 2019

As multas ambientais aplicadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), devido à incêndios no Estado já somam R$ 3,77 milhões em 2020.

O montante é 43% maior que os R$ 2,34 milhões aplicados em multas durante todo o ano de 2019.

Conforme o Imasul, órgão vinculado ao Semagro, o número de autuações feitas juntamente com a Polícia Militar Ambiental (PMA), mais que dobrou, passando de 20 em 2019 para 42 até setembro de 2020.

Com a atuação do órgão, as multas esse ano já foram aplicadas em 28 cidades em pouco mais de oito meses, enquanto no ano de 2019 inteiro foram 13 cidades.

O titular da Semagro, secretário Jaime Verruck explica que esses números de 2020 não incluem a Operação Focus, desencadeada pelo Governo do Estado para identificar a origem dos incêndios na região do Pantanal e que está em andamento. “Em 2020 temos uma fiscalização mais intensiva em relação aos incêndios e os números serão muito maiores do que no ano passado, quando já tivemos uma fiscalização sistemática”, afirma o secretário.

