MS avança na proteção de dados

Os encarregados de tratamento de dados pessoais no âmbito do Poder Executivo Estadual participaram da primeira reunião técnica realizada pelo governo de Mato Grosso do Sul, por meio da secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov) na última semana.

O evento debateu diretrizes e aprimoramento de práticas de proteção de dados pessoais, reafirmando o compromisso da gestão estadual com a segurança da informação e proteção de dados. Kátia Xavier, titular da Unidade Central de Proteção de Dados Pessoais do governo do Estado (UCPDP), apresentou a primeira fase do plano de adequação à LGPD, detalhando prazos e metas já alcançadas. “Essa estrutura é fundamental para garantir que todos os órgãos e entidades e respectivos Encarregados estejam preparados para atender às exigências legais”, destacou.

A secretária adjunta de Governo, Ana Carolina Nardes, destacou o compromisso do Estado com a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e a importância da criação da unidade central para coordenar as ações nessa área.

Conforme a secretária adiantou, novos passos já foram definidos, como o lançamento de um curso de capacitação para os servidores estaduais sobre a LGPD, que será realizado no formato de Ensino a Distância (EaD) a partir de 28 de outubro, em parceria com a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) a Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa). Também foi estabelecido que os órgãos estaduais deverão concluir os inventários de dados pessoais, sistemas e documentos relacionados aos seus processos finalísticos.

“Nosso papel, por meio da Segov, é garantir a conformidade com a LGPD no Estado. Este ano, focamos em uma reorganização interna e no alinhamento estratégico, o que foi essencial para o progresso desse trabalho”, afirmou Ana Nardes.

Na reunião foi apresentado aos encarregados o novo secretário-executivo de Transformação Digital, Robson Alencar, que destacou que a SETDIG, não medirá esforços para garantir a conformidade do Estado à LGPD.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também