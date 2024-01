MS bate o 4° recorde consecutivo em abertura de empresas

No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram abertas 10.117 novas empresas em território sul-mato-grossense, número 5,36% superior ao registrado no exercício de 2022, quando foram constituídas 9.602 empresas, um recorde em toda a série histórica da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems).

Esse é o quarto recorde, consecutivo, de abertura de empresas em Mato Grosso do Sul. “Após a modernização da Junta e implantação dos serviços 100% digitais em 2019, a Jucems vem obtendo os melhores desempenhos anuais na abertura de empresas. Isso já ocorreu nos anos de 2022, 2021 e em 2020, mesmo com a pandemia”, comentou o secretário Jaime Verruck.

O secretário reforça que o ritmo do crescimento de abertura de empresas em Mato Grosso do Sul está ligado a uma série de fatores de mercado e também às políticas públicas aprimoradas pelo governador Eduardo Riedel para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável e social, para tornar o Estado cada vez mais próspero, digital, verde e inclusivo.

“O PIB do Estado tem registrado crescimento acima da média nacional e isso também reflete nesse crescimento na abertura de novas empresas. Esse foi um fator importante, pois é o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul gerando a abertura de novos empreendimentos. Além disso, o Governo do Estado criou uma estrutura digital, visando dar agilidade a esse processo, tanto que hoje, após um forte investimento em tecnologia, nós já tivemos uma redução substancial do tempo de abertura”, comentou Verruck.

O setor com o maior número de novas empresas constituídas em 2023 foi o de Serviços (7.285), seguido pelo Comércio (2.456) e a Indústria (376). Somente no mês de dezembro foram abertas 622 empresas no Estado, sendo 486 no setor de Serviços, 116 no Comércio (116) e 20 na Indústria.

Os municípios que mais se destacaram no número de empresas abertas foram Campo Grande (4.331); Dourados (1.209); Três Lagoas (436); Ponta Porã (298); Naviraí (274); Nova Andradina (191); Chapadão do Sul (183); Maracaju (163); Paranaíba (156); São Gabriel do Oeste (142); Ribas do Rio Pardo (130); Sidrolândia (116) e 2.488 nos demais municípios.



O titular da Semadesc lembra que, com a implantação do MS Agiliza Empresas pela Jucems, os procedimentos de registro serão ainda mais simplificados e ágeis.

O diretor-presidente da Jucems, Nivaldo da Rocha, lembra também da redução do tempo de abertura de empresas em Mato Grosso do Sul. “Antes, eram dias, agora, são apenas algumas horas, o que também é um recorde, pois hoje temos o menor tempo de abertura de empresas que já registramos ao longo da história de Mato Grosso do Sul”, afirmou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também