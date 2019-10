MS concorre a prêmio de excelência em competitividade

Mato Grosso do Sul foi indicado ao Prêmio Excelência em Competitividade 2019 na categoria “Destaque Crescimento”. O título reconhece o estado que registrou índices evolutivos no Ranking de Competitividade em 2018 – nos pilares da Segurança Pública, Infraestrutura e Sustentabilidade Social.

O pilar da Segurança Pública vai avaliar indicadores como mortes no trânsito, mortes a esclarecer, segurança pessoal e segurança patrimonial. No quesito da Infraestrutura serão analisados indicadores relacionados a qualidade de rodovias, mobilidade urbana, custo de combustíveis e acesso à energia elétrica. Já no pilar da Sustentabilidade Social serão indicadores de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), segurança alimentar, acesso a saneamento básico e famílias abaixo da linha da pobreza.

O prêmio é organizado pelo CLP – Liderança Pública, organização social que capacita e desenvolve gestores públicos pelo Brasil com o objetivo de “promover mudanças positivas por meio da gestão pública”. O resultado da disputa deve sair até novembro, informou a gerente do escritório central de processos da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Adriele Stefani Oliveira dos Santos. A gestora é a única servidora do Governo de MS selecionada para as atividades do CLP.

Ranking de competitividade

No Ranking Geral de Competitividade dos Estados 2018, utilizado como base para indicações ao prêmio deste ano, Mato Grosso do Sul obteve nota 58, ficando em sétimo lugar, atrás de São Paulo (89,1), Santa Catarina (76,6), Distrito Federal (73,6), Paraná (69,8), Rio Grande do Sul (60,4) e Minas Gerais (60,1). A média geral do Brasil na avaliação foi de 49,4 pontos

