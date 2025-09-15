Menu
segunda, 15 de setembro de 2025
MS cria grupo de trabalho para reforçar políticas públicas voltadas ao autismo

Os trabalhos terão duração inicial de 180 dias e o grupo deve apresentar um relatório com recomendações estratégicas

15 setembro 2025 - 11h52Sarah Chaves

A Secretaria de Estado de Cidadania de Mato Grosso do Sul instituiu, por meio de resolução publicada no Diário Oficial do Estado, um Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI/TEA) para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca integrar ações de diferentes órgãos estaduais e municipais, fortalecendo o acesso a diagnóstico, educação, saúde, assistência e inclusão.

O grupo terá caráter consultivo e será responsável por levantar dados sobre a rede de atendimento, identificar demandas prioritárias, propor capacitações e sugerir estratégias para melhorar o monitoramento das políticas públicas destinadas às pessoas com TEA. O objetivo é construir um Plano Estadual Integrado que oriente metas e diretrizes intersetoriais.

Participam do grupo representantes de secretarias estaduais, do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Os trabalhos terão duração inicial de 180 dias, podendo ser prorrogados por mais 180, e não haverá remuneração extra aos participantes.

Ao final, o grupo deverá apresentar um relatório com recomendações estratégicas e propostas de indicadores, além de uma análise detalhada da situação atual da rede de atendimento no estado. 

