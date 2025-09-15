MS cria grupo de trabalho para reforçar políticas públicas voltadas ao autismo

A Secretaria de Estado de Cidadania de Mato Grosso do Sul instituiu, por meio de resolução publicada no Diário Oficial do Estado, um Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI/TEA) para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca integrar ações de diferentes órgãos estaduais e municipais, fortalecendo o acesso a diagnóstico, educação, saúde, assistência e inclusão.

O grupo terá caráter consultivo e será responsável por levantar dados sobre a rede de atendimento, identificar demandas prioritárias, propor capacitações e sugerir estratégias para melhorar o monitoramento das políticas públicas destinadas às pessoas com TEA. O objetivo é construir um Plano Estadual Integrado que oriente metas e diretrizes intersetoriais.

Participam do grupo representantes de secretarias estaduais, do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Os trabalhos terão duração inicial de 180 dias, podendo ser prorrogados por mais 180, e não haverá remuneração extra aos participantes.

Ao final, o grupo deverá apresentar um relatório com recomendações estratégicas e propostas de indicadores, além de uma análise detalhada da situação atual da rede de atendimento no estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também