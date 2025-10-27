Menu
MS cria Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa

A lei incentiva o atendimento multidisciplinar e a formação de profissionais especializados para lidar com as particularidades desse período

27 outubro 2025 - 09h37Sarah Chaves

O governador de Mato Grosso do Sul sancionou a Lei nº 6.493, que institui a Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa, que ocorrerá sempre na primeira quinzena de março.

Durante a semana, poderão ser realizadas campanhas educativas, palestras, seminários e capacitações sobre os sintomas, diagnósticos e tratamentos relacionados ao climatério e à menopausa. A lei também incentiva o atendimento multidisciplinar e a formação de profissionais especializados para lidar com as particularidades desse período para as mulheres.

Além de integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, a Semana pretende ampliar a conscientização social sobre as mudanças físicas e emocionais que acompanham o período, estimulando o diálogo e a elaboração de políticas públicas específicas para o público feminino.

As ações poderão ser desenvolvidas em parceria com organizações sociais e entidades sem fins lucrativos, fortalecendo a rede de apoio e de informação às mulheres sul-mato-grossenses.

