MS encerrou 2023 com 479 mil vagas de emprego formais

Com o setor de serviços liderando a criação de vagas em Mato Grosso do Sul, em 2023, ao todo 27.986 postos de trabalho formais foram criados.



Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) mostram que, em 2023, quase 28 mil vagas formais de emprego foram criadas em MS, resultado da diferença entre o total de admissões e o total de demissões feitas no estado.

Mesmo com um saldo positivo de criação de vagas, o resultado de 2023 ficou abaixo do observado em 2021 e 2022. "Esse fato também se verifica no país como um todo".

A abertura dos dados por setor mostra que o setor de Serviços liderou a criação de vagas no estado em 2023, com 10.356 vagas criadas. O comércio aparece em seguida, com 5.521. Mesmo com saldo positivo, o número de vagas criadas pelo comércio em 2023 ficou abaixo do observado em 2022 (8.179). Por fim, os dados mostram que o ano de 2023 encerrou com um total de 146 mil postos formais de trabalho no comércio local e 479 mil postos formais nos demais setores.

Deixe seu Comentário

Leia Também