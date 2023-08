MS Day começa com agenda cheia e ampla movimentação

Na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em São Paulo, iníciou-se às 9h (horário de SP), o 'MS Day', evento criado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e pelo governo estadual, para atrair investimentos.

Durante todo o dia, empresários serão atendidos pelo governador Eduardo Riedel, secretários e assessores, iniciando tratativas que devem abrir novas frentes de investimentos. A ministra Simone Tebet participa das reuniões da manhã, dando peso a estratégia traçada para as mesas redondas.

Às 11h30 uma coletiva que será transmitida ao vivo pelo JD1, trará a primeira parcial, com um balanço das rodadas de negociações da parte da manhã.

