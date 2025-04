MS é o segundo maior gerador de bioenergia do Brasil

Mato Grosso do Sul se tornou o segundo estado do Brasil na geração centralizada de energia elétrica por meio de resíduos oriundos da biomassa, após duas usinas térmicas de biomassa, da Inpasa em Sidrolândia e da Suzano em Ribas do Rio Pardo, entrarem em operação.

Os dados foram divulgados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) no início de abril e apontam que Mato Grosso do Sul tem 2.439 MW (megawatts) de capacidade instalada, ultrapassando Minas Gerais com 2.186 MW, e ficando atrás apenas de São Paulo, que registrou geração de 6.995 MW.

De acordo com a coordenadora de Energias Renováveis da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Mamiule de Siqueira, o crescimento foi motivado pela entrada em operação das duas usinas, em Sidrolândia e em Ribas do Rio Pardo.

No caso de Sidrolândia, a Inpasa vai produzir 53,1 MW de energia a partir de resíduos florestais, enquanto em Ribas a Suzano terá a geração de energia feita a partir do licor negro (também conhecido como lixívia negra, é um resíduo líquido resultante dp cozimento da madeira), com potência de 384 MW.

O secretário Jaime Verruck, titular da Semadesc, destaca que Mato Grosso do Sul tem desempenhado um papel fundamental na promoção da transição energética, uma agenda global e essencial para o desenvolvimento sustentável ao qual o Estado está inserido.

"Com abundância de matéria-prima, com biomassa de cana-de-açúcar, madeira e outros, Mato Grosso do Sul se posiciona como um polo de geração de energia limpa e renovável. Para fomentar investimentos em energia renovável, o governo estadual tem implementado políticas como a isenção do ICMS para microgeração e a isenção do pagamento de compensação ambiental para projetos de energia limpa. Essas medidas visam reduzir os custos para os investidores e tornar o Estado cada vez mais competitivo no setor de energia renovável", disse Jaime.

Dados da transição – No ano passado, Mato Grosso do Sul alcançou uma capacidade instalada de geração de energia de 9.843 megawatts (MW), representando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Dessa capacidade, 94,1% provêm de fontes renováveis.

Confira aqui a publicação da Aneel.

