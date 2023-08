MS Em Ação: Mais de 20 serviços serão oferecidos a indígenas de Amambai

Nos dias 24 e 25 de agosto, sexta-feira e sábado desta semana, a cidade de Amambai deve receber a 2ª edição do MS Em Ação: Segurança e Cidadania. A ação levará serviços para mais de 10 mil indígenas das etnias Guarani-Kaiowá, que vivem no município. Os serviços são oferecidos pelo governo do estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte Cultura e Cidadania).

Os moradores da região terão serviços como emissão da 1ª e 2ª vias de certidões de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, do CPF e da carteira de trabalho, atendimentos médicos e odontológicos, orientações sobre escovação e higiene bucal - com distribuição de kits com creme e escova dentais pela ABO/MS e Fareff, oficinas e palestras.

Durante a 2ª Edição do MS Em Ação, serão realizados ainda, na carreta do Tribunal de Justiça, casamentos e divórcios, solicitações de licenças maternidades, aposentadorias e benefícios junto ao INSS, bem como cursos informática que o Senai oferece para capacitar os indígenas para o mercado de trabalho. Preparados, eles poderão concorrer a uma das vagas que a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS).

Os moradores das aldeias Amambai, Limão Verde e Jaguari que estão com vacinas em atraso, poderão tomar todos os imunizantes prescritos no calendário dos Povos Indígenas, já que as equipes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e da Sesai estarão presentes na ação. Serão oferecidas também vacinas antirrábica para os animais de estimação.

Haverá ainda atividades lúdicas, como teatro, pinturas indígenas, brinquedos infláveis que serão fornecidos pela Fundesporte, exposição de animais taxidermizados e de equipamentos do Bope, Bpchoque, DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do Corpo de Bombeiros, assim como distribuição de lanches para as crianças.

