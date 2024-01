MS está entre os cinco estados com melhor infraestrutura rodoviária, aponta pesquisa

Sarah Chaves, com informações da Agência MS

A 26ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias 2023 realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), coloca Mato Grosso do Sul em quarta colocação em infraestrutura rodoviária no país.

Levando em conta indicadores como a pavimentação asfáltica, sinalização e geometria da via, tanto em rodovias federais como estaduais, MS obteve 43,8% na classificação nacional nos conceitos ótimo e bom, ficando atrás apenas do Distrito Federal (45,6%), Rio de Janeiro (53,7%) e São Paulo (74%).

Em Mato Grosso do Sul, a pesquisa analisou 4.738 km de rodovias estaduais e federais sendo que 4.379 foram classificadas como ótimo e bom, ou seja, 92%. A malha rodoviária em geral dentro do Estado alcançou 79,8% entre os conceitos ótimo e bom.

O titular da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo, avalia que o resultado da pesquisa é fruto dos investimentos realizados pelo Estado.

"Em 2023, investimos R$ 1,8 bilhão na melhoria e ampliação da malha viária de Mato Grosso do Sul e vamos continuar nesta sequência de investimentos, com a contratação de um empréstimo de R$ 2,3 bilhões junto ao BNDES. É uma antecipação de recursos para acompanharmos o aporte privado que o Estado vem recebendo", classificou o secretário.

O transporte rodoviário é responsável por 65% da movimentação de cargas e 95% da movimentação de passageiros no país.

A pesquisa da CNT de Rodovias, considerada o maior e mais completo estudo sobre infraestrutura rodoviária no Brasil, avaliou em todo o Brasil 111.502 quilômetros de rodovias, incluindo a totalidade das rodovias federais pavimentadas (67.659 quilômetros) e 43.843 quilômetros dos principais trechos estaduais também pavimentados.

Nesta edição de 2023 foram percorridos e avaliados um total de 85.409 quilômetros (76,6%) de rodovias públicas e 26.093 quilômetros (23,4%) de rodovias sob gestão concedida.

