Pré-contrato de compra da UFN3 deverá ser assinado em agosto

A economia de Mato Grosso do sul tem novas perspectivas de investimentos com a finalização da operação de compra da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 (UFN3), da Petrobrás localizada em Três Lagoas, a reunião em que o projeto foi apresentado ocorreu na quinta-feira (18), e está com a presença do governador do estado.

Essa é a avaliação do secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, após acompanhar o governador Reinaldo Azambuja na reunião com representantes da Acron e da Petrobras, na qual foi apresentado o cronograma para a conclusão da negociação entre as duas empresas.“Até o final de agosto deve ser assinado um pré-contrato de compra da UFN3 pela Acron. O processo de negociação entre a companhia russa e a Petrobras, no entanto, só deve ser finalizado em setembro". disse.

Após a conclusão dessa etapa, as obras serão retomadas em 2020. De acordo com o cronograma da Acron, a fábrica entra em operação em 2023.

De acordo com o titular da Semagro, “além das questões de negociação com a Petrobras, também já nos foram dadas informações relevantes que nos apontam novas perspectivas de investimento e diversificação econômica para Mato Grosso do Sul. A Acron já selou um pré-acordo de fornecimento de gás natural com YPFB, da Bolívia, o que é fundamental para a economia do Estado, em termos de arrecadação. A estatal boliviana deverá ter participação acionária na UFN3 e os russos já anunciaram a instalação de uma comercializadora de ureia, em Campo Grande”.

Ambiente favorável para investimento

Mesmo sem a conclusão da compra da UFN3, a fluidez nas negociações entre a Acron e a Petrobras, juntamente com as ações do Governo do Estado para a viabilização do empreendimento, tem chamado a atenção de investidores interessados em Mato Grosso do Sul.“Já existe uma indústria em contato com o governo, em função da instalação da Acron no Estado. É algo em estágio embrionário ainda, mas cujo interesse decorre do ambiente favorável de investimento que temos trabalhado para oferecer e cuja viabilidade está condicionada à conclusão da UFN3”, finalizou Jaime Verruck.

Na sexta-feira (19), a equipe da Semagro participou de nova reunião na Secretaria de Fazenda (Sefaz), com os executivos da Acron para apresentar as linhas de financiamento voltadas a investimentos no estado, juntamente com representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Sobre a UFN3 e a Acron

A planta de fertilizantes nitrogenados tem capacidade de produção de 70 mil toneladas/ano de amônia e 1.223 mil toneladas/ano de ureia granulada. O complexo é composto por unidade de geração de hidrogênio, unidade de produção de amônia, unidade de produção de areia, de granulação, utilidades, áreas de estocagem e expedição. A gestão estadual estima que o complexo vai gerar mil empregos diretos e aproximadamente 10 mil postos de trabalho indiretos.

