MS ganha destaque mundial em observação de aves

Mato Grosso do Sul ganhou destaque mundial em observação de aves durante o Global Big Day, no sábado (13), devido as espécies raras que são encontradas somente no Estado. Foram 26 equipes de observadores envolvendo, cerca, de 300 pessoas em todo o MS.

Ao todo, 353 espécies de aves foram registadas em um período de 24 horas – o que representa 52% das espécies encontradas nos 79 municípios. Das espécies raras estão o rapazinho-do-chaco e tiriba-fogo.

Além disso, Mato Grosso do Sul ficou com seis dos dez primeiros hotspots do Brasil, ou seja, os melhores pontos para observação nacional, incluindo a Fazenda Aguapé em primeiro lugar com 220 espécies, além do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e o Refúgio Ecológico Caiman.

Conforme Simone Mamede, diretora do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, a observação de aves contribui para os dados relativos ao percurso das aves migratórias, agregando dados científicos.

“Isso demonstra que a cultura da observação de aves se enraíza no MS. A cada edição do Big Day são agregados novos adeptos dessa prática de observação e contemplação da biodiversidade e de valorização a vida”, disse Simone.

A ornitóloga Maristela Benites explicou que das 7.64 espécies registradas em 24 horas, 38% delas, ou seja, 2,9 mil foram da América do Sul. “Percebam a grandeza da América do Sul em termos de biodiversidade. São poucas listas, 23.363 em comparação com outros países, como os EUA que tem 74.663”.

Rapazinho-do-chaco, (Foto: Aquiles)

O estado ainda possui um diferencial que é a presença de duas espécies que, dentro do território nacional, só são observadas no Pantanal Sul-mato-grossense e na Serra da Bodoquena. Fora do território nacional, o rapazinho-do-chaco (Nystalus striatipectus) é avistado no Leste da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, e a tiriba-fogo (Pyrrhura devillei) pode ser encontrada no Chaco paraguaio.

O Global Big Day é um evento internacional de observação de aves, onde os observadores saem para fazer suas observações e registram em listas. É promovido pelo E-Bird que é uma plataforma que tem como objetivo reunir essas informações na forma de listas de verificação de aves, arquivá-las e compartilhá-las livremente para alimentar novas abordagens baseadas em dados para ciência, conservação e educação.

O próximo Global Big Day, com 24 horas de observação de aves, está previsto para ocorrer em outubro deste ano.

