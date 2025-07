Semana da Suinocultura propaga expansão do setor em MS

Com ações voltadas à valorização da atividade do suínocultor, a Semana Estadual da Suinocultura começa neste domingo (27), trazendo palestras, campanhas educativas e debates técnicos até o dia 2 de agosto. O setor vive um momento de expansão no Estado com produção de 315 mil toneladas em 2024 e previsão de atingir crescimento de 10% em 2025.

Dados da Semadesc indicam quase 300 granjas em operação, com mais de 119 mil matrizes ativas. Em 2024, foram abatidos 3,39 milhões de suínos, movimentando 129 empresas e gerando cerca de 32 mil empregos diretos.

“Hoje, a suinocultura é um dos pilares da economia de Mato Grosso do Sul. Nosso trabalho é garantir que o setor continue crescendo com inovação, infraestrutura e políticas que deem segurança ao produtor e consolidem o Estado como referência nacional”, afirma Renato Câmara, idealizador da proposta que incluiu a data no calendário oficial do Estado. A iniciativa coincide com o Dia Nacional do Suinocultor.

A força da atividade, porém, vai além dos números. Está no avanço tecnológico e no rigor sanitário que transformaram Mato Grosso do Sul em referência nacional. Exemplo disso é a implantação da primeira central de sêmen suíno do Centro-Oeste, com capacidade para atender 120 mil matrizes por ano, e o programa Leitão Vida, que já destinou aproximadamente R$ 59 milhões a produtores. No campo da sanidade, a Iagro concluiu recentemente o quarto ciclo do Plano Integrado de Vigilância em Doenças dos Suínos, reforçando a credibilidade sanitária do Estado.

A Frente Parlamentar da Suinocultura, criada em 2019 na Assembleia Legislativa e coordenada por Renato Câmara acumulou conquistas a partir da articulação para melhorias em estradas vicinais com recursos do Fundersul, incentivo à adoção de energia fotovoltaica nas granjas e criação de um canal permanente de diálogo com a concessionária elétrica para garantir maior estabilidade no fornecimento.

Também esteve à frente das discussões que viabilizaram a central de sêmen e participou da defesa de incentivos fiscais que reduziram custos aos produtores.

