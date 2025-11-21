MS libera emissão antecipada do IPVA 2026 no Portal E-Fazenda

A consulta e emissão do boleto do IPVA 2026 já estão disponíveis para os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul. A novidade, liberada nesta semana no Portal E-Fazenda, amplia as opções digitais oferecidas pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz/MS) e facilita o planejamento financeiro dos contribuintes para o próximo ano.

O acesso ao documento é feito pelo endereço eservicos.sefaz.ms.gov.br, mediante login via Gov.br com certificação digital. O processo garante autenticação segura, proteção dos dados pessoais e confiabilidade nas informações vinculadas ao veículo.

Com a emissão antecipada, os contribuintes podem escolher com antecedência a forma de pagamento — seja a quitação à vista, que mantém o desconto de 15% (o segundo maior do país), ou o parcelamento dentro das regras válidas para 2026. Para quem optar por dividir o valor, as parcelas vencem em:

- 30 de janeiro

- 27 de fevereiro

- 31 de março

- 30 de abril

- 29 de maio de 2026

O valor mínimo é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos. Como complemento ao serviço digital, os boletos físicos começam a ser enviados pelos Correios em 2 de dezembro.

Passo a passo para emitir o boleto

- Acessar eservicos.sefaz.ms.gov.br;

- Selecionar Entrar com Gov.br e autenticar-se com certificação digital;

- Realizar ou atualizar o cadastro no E-Fazenda;

- Clicar em IPVA – CIDADÃO;

- Conferir os débitos exibidos automaticamente;

- Selecionar os valores desejados ou clicar em Gerar próxima parcela;

- Para pagamento à vista, escolher Cota Única e selecionar Emitir DAEMS;

Finalizar a operação e emitir o boleto.

