MS Moradia: Mais de 6,2 mil famílias já foram cadastradas no programa

Mais de 6,2 mil famílias já foram cadastradas no projeto Bônus Moradia, que faz parte do Programa MS Moradia do governo do estado. Este projeto auxilia a população de Mato Grosso do Sul a adquirir a casa própria por meio de financiamento.

A Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) apontou que 81 pessoas cadastradas solicitaram o subsídio do “Bônus Moradia” oferecido pelo Estado. O projeto habitacional foi lançado há 20 dias pelo governador Eduardo Riedel.

A ação tem previsão de investimento de R$ 400 milhões, com contrapartida estadual de R$ 45 milhões. A previsão é de contratação, este ano, de 2.210 unidades com custo de até R$ 208 mil.

“Colocamos R$ 45 milhões do Tesouro nesta política de habitação. O Estado vai auxiliar e dar condições para estas famílias realizarem o sonho da casa própria”, afirmou Riedel.

O "Bônus Moradia" vai beneficiar pessoas com renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil, com subsídios que variam de R$ 6 mil a R$ 25 mil. O valor dos empreendimentos varia conforme a população municipal e as regras de financiamento que podem ser a partir de R$ 142 mil.

Em Campo Grande a estimativa é de que sejam oferecidas 770 moradias e 250 em Dourados, além de unidades habitacionais em outros 20 municípios do interior.

Cadastro - As famílias que buscam realizar o sonho da casa própria podem aderir ao projeto “Bônus Moradia”. Para fazer a inscrição é necessário acessar o site da Agehab, onde estão disponíveis todas as instruções e “passo a passo” para ser um dos beneficiados e uma lista de imóveis que fazem parte do projeto, com endereço e valor das residências.

O projeto é uma parceria que tem a participação dos municípios e Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal.

Deixe seu Comentário

Leia Também