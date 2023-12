MS passa a ter o Dia Estadual do CAC

Foi sancionada e publicada nesta terça-feira (12), a Lei que institui em Mato Grosso do Sul, o Dia do CAC (Caçador, Atirador e Colecionador).

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, a será comemorada anualmente no dia 9 de julho. “Os CAC’s, além de atiradores treinados, são atletas que disputam campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Como toda categoria, são amantes do que fazem, unidos, disciplinados e buscam cada vez mais acabar com o rótulo negativo que se vincula a questão relacionada às armas de fogo”, destacou o deputado Rafael Tavares, autor do projeto.

Na semana do Dia do CAC está autorizada a realização de eventos públicos, para divulgação e esclarecimento das atividades desempenhadas pelos CACs, "bem como sobre leis que os regulamentam, campanhas de orientações sobre como obter o certificado de registro para pessoa física poder realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça".

