MS Pela Vida: campanha enviou 40 toneladas de doações ao RS nesta segunda-feira

A campanha "MS pela Vida - Unidos pelo Rio Grande do Sul”, organizada pelo Governo do Estado, Sistema Fiems e Energisa, com apoio da Viação Cruzeiro do Sul e da Vitlog Transportes, enviou, nesta segunda-feira (13), aproximadamente 40 toneladas de doações ao Rio Grande do Sul.

Hoje foram enviadas duas carretas para o Rio Grande do Sul, às 17h, com água, cesta básica, ração para pets, kit dormitório e higiene pessoal. Uma das carretas teve peso confirmado de 20 toneladas de doações, enquanto a outra teve peso estimado em 20 toneladas.

Os dados contam no mais recente boletim da ação. No Centro de Convenções Albano Franco, principal ponto de recebimento de doações da campanha, o estoque é de 13,3 mil peças de roupa; 6,3 mil unidades de água mineral; 780 unidades de kit dormitório; 154 unidades de produto de higiene; 114 unidades de material de limpeza; e apenas 50 kg de alimentos não perecíveis.

O centro de convenções também recebeu cinco carretas de doações, totalizando 30,2 toneladas de doações, originárias de diversas cidades e instituições, com destino para a população do Rio Grande do Sul.

Em relação ao número de voluntários, 362 pessoas ajudaram na organização e separação das doações nesta segunda-feira.

Caso queira ajudar a população gaúcha, a campanha "MS pela Vida - Unidos pelo Rio Grande do Sul” está aceitando a doação de alimentos não-perecíveis (itens que compõe a cesta básica), água mineral, itens de vestuário (roupas e calçados femininos, masculinos e infantis) roupas de cama (lençol, fronha, cobertor, colcha e edredom), itens de banho (toalha de banho e de rosto), produtos de limpeza (sabão, detergente, desinfetante, água sanitária), produtos de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, escova de dente, absorvente, fralda infantil e geriátrica), colchões, ração para pets (cães e gatos) e fardos de produtos.

As doações podem ser feitas em todas as escolas da Rede Estadual e unidades das forças de segurança estadual, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, além do Centro de Convenções Albano Franco (Av. Mato Grosso, 5017) e Edifício da Fiems (Av. Afonso Pena, 1206).

