MS possui o 2° maior percentual de pessoas que consomem álcool e cigarro  

Com mais de 700 mil pessoas que relatam ingerir bebidas alcoólicas, Mato Grosso do Sul figura como 2° colocado no país no “ranking” de “apreciadores” deste hábito. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18), em pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o levantamento, com percentual de 35%, sendo 704 mil pessoas que relataram ingerir bebidas alcoólicas, MS figura no segundo lugar do ranking, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que obteve neste contexto, um percentual de 39.9%.

Foi apontado ainda Campo Grande, como a capital com o quinto maior percentual de consumo de álcool dentre as capitais, sendo o percentual de 38,9%, atrás apenas de Porto Alegre, com 47,5%. O menor percentual é o de Manaus, com 17,3%.

Bebida e direção

O levantamento verificou também o consumo de álcool e percentual de pessoas que beberam e dirigiram logo em seguida. O dado é baseado na porcentagem dos motoristas de 18 ou mais anos, que dirigiram nos últimos 12 meses.

MS tem o 12º maior percentual de pessoas que dirigiram após beber, com 20,5% dos motoristas. O estado com maior percentual é o Tocantins, com 31,4%. O menor, Rio Grande do Sul, com 11,4%.

Os números mostram que, dentre as pessoas que dirigiram nos últimos doze meses, cerca de 139mil em MS o fizeram após ter consumido álcool. Em Campo Grande, foram 58 mil.

Neste quesito, o número de mulheres que bebem e dirigem é 65% menor que o dos homens e em MS e 48% menor na Capital.

Jovens adultos ainda são o maior percentual de consumidores de álcool e de motoristas que bebem e dirigem. Por grupos de idade, as distribuições mostram que o principal grupo que consome álcool e dirige é aquele composto pelas pessoas com 25 a 39 anos, seguido por motoristas entre 18 a 24 anos.

Educação formal não é sinônimo de consciência ou respeito às leis. No entanto, os dados mostram que os que tem nível superior completo aderem menos à prática ilegal que aqueles que tem médio completo ou superior incompleto.

Estado também é recordista em número de fumantes

Mato Grosso do Sul, registra ainda conforme os dados, o segundo maior percentual de fumantes entre as unidades da federação. O total de 14,9% da população de 18 anos ou mais é fumante e 269 mil pessoas disseram que mantém esse hábito. Novamente o percentual fica atrás apenas do dado obtido no Rio Grande do Sul, com 15, 8%. O menor foi registrado em Sergipe, sendo de 8,2%.

Campo Grande registrou o maior número de fumantes entre as capitais, com o total de 109 mil pessoas que informaram aos pesquisadores usarem nicotina.

Em Campo Grande, os números ficam em 16,1% (109 mil pessoas). Campo Grande tem o maior percentual de fumantes dentre as capitais, sendo Aracajú o menor, com apenas 4,9% da população.

Entre as mulheres, apenas 12,2% eram fumantes em MS. Entre os homens, 18%. Na capital, 18,7% dos homens eram fumantes e 14,5% das mulheres.

Em MS, entre os grupos de idade, o de 18 a 24 anos é o que apresenta a maior porcentagem, com 15,2%, seguido do de 25 a 39 anos, com 14,9%. Na capital os grupos seguem a mesma ordem, com 20,5% e 16,8%.

O levantamento mostra ainda que o percentual de quem fuma diminui, conforme o nível de instrução.

Deixe seu Comentário

Leia Também