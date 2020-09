MS prorroga suspensão das aulas presenciais até outubro

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou hoje (4), em edição extra no Diário Oficial do Estado, a suspensão das aulas presenciais nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE) por mais um mês. No decreto, o Governo alega que a medida ainda é necessária devido o combate ao novo coronavírus (Covid-19)

As aulas na Rede estão paralisadas desde 23 de março deste ano, quando os primeiros casos da doença foram notificados no Estado. Nesse novo decreto, um possível retorno das atividades presenciais está agendada para o próximo dia 8 de outubro.

No decreto anterior, publicado no dia 28 de julho, tinha prorrogado a suspensão até o dia 7 de setembro.

A Prefeitura de Campo Grande seguirá novamente as diretrizes do Estado. Ontem (3), foi publicado, em edição extra no Diogrande, que às aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) também estão suspensas até o próximo dia 8 de outubro.

A REE contém 210 mil alunos em todo o Estado, já a Reme tem 108 mil alunos entre Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e Ensino Fundamental.

