MS qualificará 142,5 mil trabalhadores em profissões industriais até 2023

Mato Grosso do Sul terá de qualificar 142.574 trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento entre 2019 e 2023.

Os dados são do Mapa do Trabalho Industrial, elaborado pelo Senai Nacional para subsidiar a oferta de cursos da instituição e essas ocupações têm em sua formação conhecimentos de base industrial.

A demanda prevista pelo estudo inclui, em sua maioria, o aperfeiçoamento, formação continuada, de trabalhadores que já estão empregados.

Em parcela menor estão aqueles que precisam de capacitação para ingressar no mercado de trabalho, formação inicial. Nesse grupo estão pessoas que vão ocupar tanto novas vagas quanto postos já existentes e que se tornam disponíveis devido a aposentadoria, entre outras razões.

Além de subsidiar a oferta de cursos do Senai, o Mapa do Trabalho pode apoiar jovens na escolha da profissão e trabalhadores que desejam se recolocar no mercado. “O profissional qualificado de acordo com a necessidade do mundo de trabalho tem mais chances de manter o emprego e também pode conseguir uma nova oportunidade mais facilmente quando as vagas forem oferecidas”, afirma o diretor-geral do Senai Nacinoal, Rafael Lucchesi.

Já o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a economia está voltando a aquecer e isso faz com que a instituição em Mato Grosso do Sul precise se movimentar cada vez mais. “O Senai tem se desenvolvido para levar para os trabalhadores aquilo que existe de mais tecnológico no mundo para as empresas, principalmente as inovações relativas à Indústria 4.0”, pontuou.

Ele completa que o Senai tem ouvido muitas demandas das indústrias de Mato Grosso do Sul para essas mudanças tecnológicas e, por isso, está delineando cursos voltados para essa cadeia produtiva. “Sabemos que a indústria metalmecânica e energia renovável vão ser os grandes fomentadores da economia nos próximos anos e precisamos nos aprimorar nessa área", finaliza.

Formação de técnicos

As áreas que mais vão demandar a capacitação de profissionais com formação técnica em Mato Grosso do Sul são transversais; metalmecânica; energia e telecomunicações; logística e transporte; e eletroeletrônica. Profissionais com qualificação transversal trabalham em qualquer segmento, como técnicos em eletrotécnica e técnicos de controle da produção.

Cursos técnicos têm carga horária entre 800h e 1.200h (1 ano e 6 meses) e são destinados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio. Ao término, o estudante recebe um diploma.

