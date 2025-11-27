MS realiza 6º Seminário de Manejo Integrado do Fogo em dezembro

O Governo de Mato Grosso do Sul promove, nos dias 2 e 3 de dezembro, o 6º Seminário em Manejo Integrado do Fogo, com o tema “Elaboração Técnica em Mato Grosso do Sul”. O evento será realizado no auditório do Imasul, em Campo Grande, com participação gratuita mediante inscrição, e transmissão ao vivo pelo canal do instituto no YouTube.

O encontro tem como foco orientar proprietários rurais e técnicos sobre a elaboração do Plano de Manejo Integrado do Fogo (PMIF), ferramenta considerada essencial para reduzir o risco de grandes incêndios por meio do uso planejado e controlado do fogo.

Segundo o tenente-coronel Leonardo Congro, presidente do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PMIF permite que queimas controladas sejam realizadas de forma segura, com acompanhamento técnico e redução da biomassa acumulada no período seco.

Atualmente, queimadas controladas estão autorizadas nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, e a liberação no Pantanal deve ocorrer a partir de janeiro. A medida é vista como fundamental para preparar propriedades e áreas de conservação para o período crítico de seca, que normalmente vai de abril a setembro.

O secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette, destaca que a adoção de práticas adequadas de manejo do fogo também contribui para que produtores estejam em conformidade com a legislação ambiental, o que pode facilitar o acesso a linhas de crédito e certificações de sustentabilidade.

Programação

2 de dezembro – Terça-feira

8h – 8h45: Abertura oficial

Manhã:

Oficina sobre elaboração do PMIF em Áreas Federais (ICMBio), com João Morita

Oficina para Unidades de Conservação Estaduais, com Leonardo Tostes Palma (Imasul)

Tarde (a partir das 14h):

Palestra de abertura com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck

Lançamento do PMIF do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro

Oficina de elaboração de PMIF em Áreas Particulares e RPPNs, com técnicas do Imasul

Palestra sobre integração com o Corredor Bioceânico

Momento para perguntas e respostas

3 de dezembro – Quarta-feira

Manhã:

Oficina “Normas de Segurança Contra Incêndios Florestais”, com o major Eduardo Rachid (CBMMS)

Oficina “PMIF em Áreas Particulares de MS”, com Ananda Santa Rosa (ONG Onçafari)

Tarde:

Reunião Ordinária do Comitê do Fogo

Balanço das atividades do comitê e instituições parceiras

