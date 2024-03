CartÃ³rio Ayache faz uniÃ£o estÃ¡vel inÃ©ditaÂ emÂ MS

Em Campo Grande aconteceu o primeiro registro de união estável entre duas pessoas acima dos 70 anos, na qual o casal optou pela comunhão parcial de bens. Algo que agora é possível, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que permite os indivíduos nessa faixa de idade se casarem e escolher entre a divisão total, parcial, ou nenhuma de bens.

A união aconteceu em fevereiro, logo após o anuncio da decisão, feita no dia primeiro do mesmo mês, no Terceiro serviço de notas de Campo Grande/MS/ Cartório Ayache. Foi um marco para a Capital, e o Estado do Mato Grosso do Sul em geral, que até então, não tinha registrado esse tipo de ação após a liberdade de escolha ser permitida.

"O cartório é o primeiro do estado a fazer isso. Estamos dando voz para essas pessoas para que elas possam se manifestar de acordo com a vontade delas", disse o tabelião do Cartório Ayache, Ely Ayache.

Ely explica que o processo para a união estável com comunhão parcial de bens pode ser feito em minutos. Basta o casal, acompanhado desse profissional, air até a instituição escolhida, portando RG, CPF, certidão de nascimento, ou casamento, ou documento que comprove que é viúvo e oficializar a união.

