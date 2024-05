MS registra queda de 7,14% no número de colisões em postes de energia

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia em 74 municípios sul-mato-grossenses, apontou para uma queda de 7,14% no número de colisões de veículos com postes ao redor do Estado.

O levantamento desses dados ocorre em meio a campanha Maio Amarelo pela vida no trânsito, que traz o tema “Paz no trânsito começa por você”. Além dos dados, a distribuidora dá orientações para condutores que venham a se envolver nesses tipos de acidentes, que além de riscos à vida, também resultam na interrupção do fornecimento de energia.

De janeiro até abril deste ano, a distribuidora contabilizou 39 ocorrências de acidente desse tipo, que afetaram um total de 24.566 clientes, uma queda de 7,14% no número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 42 batidas.

Apesar do menor número de batidas, os acidentes registrados neste ano causaram a interrupção no fornecimento de energia para mais clientes em comparação que os quatro primeiros meses de 2023, que teve 21.946 clientes sem energia em decorrência das batidas.

O supervisor de Construção e Manutenção da Distribuição, Cesar Augusto Merlim dos Santos, explica que muitas vezes as batidas não causam interrupção imediata do fornecimento de energia, mas que um desligamento de emergência é necessário para que as equipes possam trabalhar.

"Houve situações em que uma colisão causou danos para mais de um poste. E, ainda que o impacto da batida não interrompa o fornecimento da energia imediatamente, muitas vezes precisamos realizar um desligamento emergencial para substituir os postes e executar os reparos nas estruturas. Essa é uma atividade de maior complexidade, portanto leva um tempo adicional para ser executada com segurança", detalhou.

Dada a natureza desse tipo de acidente, a Energisa dá algumas orientações para a população:

- Ocupantes do veículo devem manter a calma e permanecer dentro dele, sem tocar as partes metálicas, aguardando a chegada de uma equipe especializada da distribuidora, que irá realizar os procedimentos necessários, como desligamento do fornecimento de energia, para que o resgate possa acontecer.

- É essencial que a população também mantenha a distância em acidentes envolvendo veículos e postes de energia, mesmo que a intenção seja ajudar as vítimas, e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, no número 193, e a Energisa, pelo 0800 722 7272.

