MS registra saldo positivo na geração de empregos por 11 meses seguidos

O crescimento do estoque de emprego formal em Mato Grosso do Sul em novembro resultou na criação de 1.918 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,30% em relação ao estoque do mês anterior, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

O resultado deixou Mato Grosso do Sul está em 14º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais em novembro de 2023.No acumulado do ano (Janeiro a Novembro), o MS ocupa o 15º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 36.423 empregos.

No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Dezembro/22 a Novembro/23, o MS ocupa o 15º lugar no país com um saldo de 29.741 empregos formais. A expansão de 4,93% no período coloca o MS em 6º lugar em termos de crescimento percentual.

O melhor resultado foi o do setor de comércio (+1.494 postos de trabalho), seguido pelo Setor de Serviços (+1.073) e Indústria (+513). Os Setores de Construção e Agropecuária, apresentaram saldos negativos de 715 e 447 postos de trabalho.

