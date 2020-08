MS rompe 40 mil casos de coronavírus

Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24 horas, 820 novos casos de Covid-19, conforme divulgado nesta quinta-feira (20) no boletim epidemiológico do novo coronavírus. O total de infectados em MS chegou a 40.201, com registro de 18 óbitos nas últimas 24 horas. Os 820 novos casos refletem incremento de 2,1% na curva, conforme a SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Conforme o boletim, MS já soma 129.281 casos notificados, dos quais 90.883 foram descartados. Há 3.341 amostras em análise no Lacen-MS (Laboratório Central de MS) e 2.439 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

Os 820 novos casos de Covid-19 estão distribuídos em 48 municípios. A maior parte dos casos são de Campo Grande que registrou (394), em Sidrolândia foram (56) novos registros, na sequencia vem Dourados com (51), Aquidauana com (39), Aparecida do Taboado com (38), Corumbá com (31), Três Lagoas com (25), Miranda com (21), Nioaque teve (11), Coxim com(10), Naviraí com (10) e Nova Andradina (10). Confira na tabela abaixo, todos os outros municípios que tiveram casos registrados.

Nas últimas 24 horas foram registrados 18 óbitos, desses 6 foram em Campo Grande, 2 em Corumbá, os municipios que tiveram um óbito foram Ladário, Bataguassu, Rio Brilhante, Sidrolândia, Maracaju, Iguatemi, Naviraí, Anastácio, Dourados e Itaquiraí.

Confira:

Com 686 vítimas, a taxa de letalidade da Covid-19 emMS está em 1,7%.

Dos 40.201 casos confirmados de Covid-19, 32.217 estão recuperados. São 6.767 pacientes em isolamento domiciliar e 531 internados.

Deixe seu Comentário

Leia Também