Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Geral

MS tem o 3º menor índice de pobreza entre os estados do país, aponta Ranking

De acordo com a Sead, o desempenho é resultado de políticas públicas de proteção social e geração de oportunidades

29 agosto 2025 - 11h37Sarah Chaves    atualizado em 29/08/2025 às 16h21
Foto: Laucymara Ayala AjalaFoto: Laucymara Ayala Ajala  

O Ranking de Competitividade dos Estados 2025, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), mostra que Mato Grosso do Sul ocupa a 3ª posição entre os estados com menor taxa de pobreza do Brasil. Apenas 1,79% das famílias sul-mato-grossenses vivem com renda per capita abaixo da linha de pobreza (R$ 218 mensais).

O levantamento coloca o estado atrás apenas de Santa Catarina (1,65%) e Rio Grande do Sul (1,74%).

Além do resultado no indicador de pobreza, Mato Grosso do Sul também avançou no pilar de Capital Humano, saindo da 17ª para a 2ª posição nacional. Os destaques estão na menor taxa de desocupação de longo prazo, no 6º lugar em proporção de população economicamente ativa com ensino superior e no 9º lugar em qualificação da força de trabalho.

De acordo com a secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, o desempenho é resultado de políticas públicas que unem proteção social e geração de oportunidades. Entre os programas mencionados está o Mais Social, que beneficia cerca de 38 mil famílias com transferência de R$ 450 mensais, além de iniciativas de qualificação profissional.

“Esses números confirmam que Mato Grosso do Sul avança não só no combate à pobreza, mas também na construção de condições para que as pessoas possam se desenvolver e melhorar de vida”, afirmou a secretária.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Escritor brasileiro Luis Fernando Verissimo
Geral
Luis Fernando Verissimo morre aos 88 anos
Kaio & Gabriel -
Cidade
Expogenética MS terá gravação de DVD de Kaio & Gabriel com participações especiais
Kaio e Gabriel, Ana Castela, Jads e Jadson, e, Eduardo Costa -
Agronegócio
Rodeo Fest confirma shows de Ana Castela, Jads e Jadson e Eduardo Costa
Zé Felipe é visto na garupa de moto de cantora em Barretos
Geral
Zé Felipe é visto na garupa de moto de cantora em Barretos
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes
Geral
Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes
Eduardo Saverin é atualmente o brasileiro mais rico da história e globalmente ele é 60&ordm; mais rico do mundo, segundo a Forbes
Geral
Forbes divulga os 10 maiores bilionários do Brasil em 2025; veja lista
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Justiça
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Ministros do STJ participam de visita institucional ao TJMS -
Justiça
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe visita do presidente do STJ
Câmera flagrou o assassinato -
Justiça
Justiça manda a júri popular acusado de atuar como matador de aluguel na Capital

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro