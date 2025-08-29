MS tem o 3º menor índice de pobreza entre os estados do país, aponta Ranking

O Ranking de Competitividade dos Estados 2025, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), mostra que Mato Grosso do Sul ocupa a 3ª posição entre os estados com menor taxa de pobreza do Brasil. Apenas 1,79% das famílias sul-mato-grossenses vivem com renda per capita abaixo da linha de pobreza (R$ 218 mensais).

O levantamento coloca o estado atrás apenas de Santa Catarina (1,65%) e Rio Grande do Sul (1,74%).

Além do resultado no indicador de pobreza, Mato Grosso do Sul também avançou no pilar de Capital Humano, saindo da 17ª para a 2ª posição nacional. Os destaques estão na menor taxa de desocupação de longo prazo, no 6º lugar em proporção de população economicamente ativa com ensino superior e no 9º lugar em qualificação da força de trabalho.

De acordo com a secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, o desempenho é resultado de políticas públicas que unem proteção social e geração de oportunidades. Entre os programas mencionados está o Mais Social, que beneficia cerca de 38 mil famílias com transferência de R$ 450 mensais, além de iniciativas de qualificação profissional.

“Esses números confirmam que Mato Grosso do Sul avança não só no combate à pobreza, mas também na construção de condições para que as pessoas possam se desenvolver e melhorar de vida”, afirmou a secretária.



