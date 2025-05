MS têm o 5° menor índice de desigualdade do Brasil, aponta o IBGE

O estado de Mato Grosso do Sul atingiu o 5° menor índice de desigualdade do Brasil, segundo os dados do IBGE divulgados na quinta-feira (8). Esse resultado seria por conta da entrega dos cartões programa Mais Social, que ajuda sul-mato-grossenses.

O resultado de 0,455 em 2024 é o melhor do Estado desde 2016. O índice de Gini, que vai de 0 a 1, é um termômetro da desigualdade de renda. Quanto mais perto de 0, mais próximo da distribuição ideal. A média nacional é 0,506.

Moradora do bairro Dom Antônio Barbosa, Ana Cláudia Reis da Paixão Mourão também foi surpreendida com a visita da equipe do Mais Social e recebeu o cartão do programa.

“Fui selecionada, me procuraram. Eles me deram muita atenção na minha casa. Eu me surpreendi. Pediram para eu vir aqui trazer a minha documentação e foi muito rápido. Estou agradecendo porque vai me ajudar muito. Não tenho salário nenhum e estou na fila do INSS”.

Desde 17 de março, mais de 2,1 mil visitas da busca ativa foram realizadas nos 79 municípios sul-mato-grossenses, como parte da iniciativa de erradicar a extrema pobreza.

De posse de um mapeamento feito pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) em parceria com a Segem/Segov (Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo), os técnicos estão visitando as casas das pessoas em situação de vulnerabilidade. Os funcionários estão identificados com colete azul, crachá e usam tablet para fazer o pré-cadastro.

O Mais Social é um programa que promove a segurança alimentar e, por meio da transversalidade das políticas públicas estaduais, oferece oportunidades de estudo, qualificação, emprego e renda e qualidade de vida para as famílias.

O beneficiário recebe um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 450 que pode ser usado para compra de alimentos, gás de cozinha e produtos de limpeza e de higiene. É proibida a aquisição de bebida alcoólica e produtos à base de tabaco.

