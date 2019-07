MS tem saldo positivo de 2.552 novos postos de trabalho

O setor industrial de Mato Grosso do Sul, em 5 meses, já acumula saldo positivo na geração de empregos, são 2.552 novos postos de trabalho, conforme aponta levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems. De acordo com os dados disponibilizados, de janeiro a maio, as indústrias do Estado registram saldo positivo graças às 26.174 contratações.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, nos últimos 12 meses, o saldo também segue positivo, com a abertura de 1.740 postos de trabalho na indústria estadual. “No mês de maio, o saldo também foi positivo em 332 postos de trabalho”,acrescentou.

Principais segmentos

O economista relata que, no ano, o saldo positivo pode ser creditado às indústrias de alimentos e bebidas, química , da construção, da borracha, couros, peles esimilares, fechando o mês de maio.

Ezequiel Resende acrescenta que, devido ao bom desempenho, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou maio de 2019 com 123.579 trabalhadores empregados, indicando elevação de 0,26% em relação ao mês anterior, quando o contingente ficou em 123.261 funcionários. “Atualmente a atividade industrial responde por 19% de todo o emprego formal existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás dos setores de serviços, que emprega 194.621 trabalhadores com participação equivalente a 29,9%, da administração pública, com 133.910 empregados ou 20,6%, e comércio, com 127.265 empregados ou 19,6%”, pontuou.

