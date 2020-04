MS tem saldo positivo em número de empresas abertas em março

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), divulgou na quinta-feira (16), dados que mostram a abertura de 656 novas empresa no Estado, e fechamento de outras 314, durante o mês de março.

De acordo com dados do órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o número de abertura segue a média de 2020 e é o maior desde 2010 para março.

Segundo o presidente da Jucems, Augusto César Ferreira de Castro, o número de empresas constituídas no terceiro mês do ano mostra que o Mato Grosso do Sul ainda não sofreu grandes impactos causados pela pandemia de coronavírus, que deve se intensificar em abril.

O setor de Serviços continua despontando na economia sul-mato-grossense, respondendo por 67,07% das empresas abertas em março, enquanto o Comércio representou 27,13% (178 empresas) e a Indústria 5,79% (38). Na distribuição geográfica, a Capital tem larga vantagem, concentrando 43,90% das empresas (288), enquanto Dourados figura em segundo lugar com 11,89% (78 empresas).

Em relação ao fechamento de empresas, o número de março é menor que o de janeiro e fevereiro de 2020. “Em outubro de 2019 o Governo Federal extinguiu a taxa paga por empresários para fechar a empresa e isso é sentido nos números, crescentes há cinco meses. Desta forma, não necessariamente refletem um comportamento atual dos empresários”, explica o presidente da Jucems.

O secretário, titular da Semagro, Jaime Verruck afirma que apesar do saldo positivo, é grande a preocupação do Governo do Estado em relação a manutenção dos empregos e da renda dos trabalhadores.“A expectativa para abril não é positiva e o Estado tem buscado mecanismos para auxiliar essas empresas, tanto em relação a crédito, com novas linhas de capital de giro e postergação de pagamentos para que as empresas atualmente abertas consigam passar por este momento de crise”, afirmou o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também