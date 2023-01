MS terá apenas um feriado estadual em 2023

O calendário com os dias de feriados publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (6), trouxe estabeleceu os pontos facultativos para 2023 para os órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.

Apenas 1 dia é de feriado estadual, a criação do Estado, em 11 de outubro.

Os demais são feriados nacionais e a mesma quantidade de pontos facultativos, sendo que na Quarta-Feira de Cinzas, em 22 de fevereiro, o ponto facultativo vai até às 13 horas e valem para os órgãos e entidades da Administração Estadual.

Já os feriados instituídos pelos municípios deverão ser observados pelas instituições do Poder Executivo Estadual nas respectivas localidades, como no caso do aniversário das cidades.

