MS terá desligamento de antenas parabólicas em 26 municípios em 2025

O Ministro de Estado das Comunicações divulgou a Portaria com a lista de municípios que terão o desligamento da transmissão analógica até 30 de dezembro de 2025.

Vale destacar que em 2022 o Ministério das Comunicações lançou o programa "Siga Antenado", garantindo a instalação da nova parabólica digital para 5.018.936 milhões de famílias de baixa renda no país. A ação, que concluiu o período de agendamentos em 30 de junho, beneficiou inscritos no CadÚnico em 5.479 municípios, em todas as regiões.

Em Mato Grosso do Sul, a Entidade Administradora da Faixa (EAF) conectou 41.273 famílias.



Agora as entidades que não possuem consignação do canal digital nos municípios listados terão até 30 de setembro de 2025 para manifestar interesse na continuidade do serviço em tecnologia digital, com exceção das entidades que já se manifestaram.

Em Mato Grosso do Sul, 26 cidades estão na lista.

MS Amambai MS Anastácio MS Anaurilândia MS Aquidauana MS Bela Vista MS Bodoquena MS Bonito MS Coronel Sapucaia MS Corumbá MS Coxim MS Fátima do Sul MS Glória de Dourados MS Itaquiraí MS Jardim MS Maracaju MS Miranda MS Naviraí MS Nova Andradina MS Paranaíba MS Pedro Gomes MS Ponta Porã MS Rio Brilhante MS Rio Verde de Mato Grosso MS São Gabriel do Oeste MS Selvíria MS Três Lagoas

