MS terá uma nova ligação aérea com São Paulo

Sarah Chaves, com informações do Dourados Agora

A cidade de Dourados terá uma nova conexão aérea, que será colocada em operação no dia 2 de março de 2020, ligando Mato Grosso do Sul com São Paulo, com a implantação da Gol linhas Aéreas Inteligentes que já começou a vender passagem.

A viagem em voo diário no Boeing terá decolagem às 17h do aeroporto de Dourados e pouso às 19h50 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo de retorno terá decolagem às 15h45 em Guarulhos e chegada às 16h30 no Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira em Dourados.

A passagem de ida e volta de Dourados-MS à Guarulhos-SP já está disponível no site da Gol por R$ 362,65 já com a taxa de embarque.

A nova linha aérea complementará a reforma do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, que será realizado polo exército brasileiro.

As equipes estarão montando base de engenharia para compactação e preparação do solo em fevereiro. A reestruturação tem pré-agenda de início para março de 2020.

