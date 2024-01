MS teve redução no número de batidas contra postes de energia, diz Energisa

Dados da Energisa mostram que, em 2023, Mato Grosso do Sul registro uma queda de 29% no número de colisões de veículos com postes de energia. No total, foram registradas 103 ocorrências desse tipo no Estado.

Campo Grande lidera os números, com 29 notificações, o que corresponde a 28% dos casos. Ponta Porã aparece em seguida, com 6 notificações, seguida de Aparecida do Taboado, com 5, e Chapadão do Sul, também com 5 casos.

A concessionária explica que esse tipo de batida pode ocasionar graves consequências ao motorista e aos passageiros, além de oferecer risco de choque elétrico, principalmente se o poste vier a cair ou envolver o rompimento dos cabos de alta tensão.

O Coordenador de Saúde e Segurança da Energisa MS, Wagner Lima, recomenda que as pessoas envolvidas em acidentes desse tipo não deixem o veículo, e que pessoas que passam pela rua não se aproximem do local.

“São inúmeros os prejuízos causados pelos acidentes envolvendo postes, mas, um dos mais graves é o risco com choque elétrico. Por isso, orientamos que em situações como essa, entrem em contato imediatamente com equipes de socorro, como Samu ou Corpo de Bombeiros e, também, acionem a Energisa para que a empresa realize os reparos de forma segura. Se não houver indícios de incêndio, importante que todos permaneçam dentro do carro até que nossas equipes realizem os procedimentos necessários e não haja risco”, explicou.

Além disso, segundo o Coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Costa Nascimento, batidas em postes podem resultar na interrupção do fornecimento de energia elétrica por horas em algumas regiões, já que o processo de substituição de um poste é demorado.

“A substituição de um poste pode levar mais de 4 horas, dependendo do local e dificuldade de acesso, além do tipo e quantidade de estruturas e equipamentos envolvidos, por isso, mesmo que o impacto da batida não interrompa o fornecimento na hora, precisamos realizar um desligamento emergencial para efetuar o serviço. Existem casos em que o dano à rede tem grandes proporções, sendo necessário trocar mais de um poste. Mesmo com nossa tecnologia para minimizar a quantidade de clientes atingidos, a região mais próxima da ocorrência ficará comprometida durante esse intervalo de tempo”, explica Nascimento.

O valor dessa manutenção, além dos danos ao carro, também sai do bolso do condutor, ficando responsável pelo ressarcimento dos custos de manutenção da estrutura e equipamentos danificados. O valor médio de um posto é de aproximadamente R$ 5 mil.

Em caso de urgência e emergência, contate a Energisa pelo telefone 0800 722 7272, aplicativo Energisa On, redes sociais e site da concessionária, ou envie mensagem para a Gisa no WhatsApp pelo número 67 99980-0698, e entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

